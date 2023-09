Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marriott: objectifs fixés à horizon 2025 information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 13:45

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la présentation de son plan à trois ans, Marriott International estime qu'une 'forte augmentation des commissions et des flux de trésorerie disponibles pourrait entrainer une croissance de son BPA ajusté de 15 à 20% jusqu'en 2025'.



Plus précisément, il confirme son objectif d'une croissance de 25 à 29% de son BPA ajusté en 2023, croissance qui serait suivie d'une hausse de 10 à 15% par an sur les deux exercices suivants, pour atteindre 10,10 à 11,45 dollars en 2025.



De même, la chaine hôtelière indique que son EBITDA ajusté pourrait augmenter de 18 à 21% pour l'exercice en cours, puis progresser de 7 à 10% par an en 2024 et en 2025 pour atteindre au final 5,2 à 5,7 milliards.



Enfin, ses actionnaires pourraient recevoir de 1,9 à deux milliards de dollars en dividendes, en supposant un ratio de distribution de 25%, et de 9,8 à 11,6 milliards en rachats d'actions, soit un total de 11,7 à 13,6 milliards de dollars sur la période de trois ans.