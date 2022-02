Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marriott: nouveau président du conseil en mai information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - Marriott International indique que JW Marriott prévoit prendre sa retraite en tant que président exécutif en mai et qu'il ne se représentera pas au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée annuelle.



Il prendra alors le titre honorifique de président émérite, tandis que David Marriott lui succédera en tant que président du conseil, également à compter de la fin de l'assemblée. David Marriott a rejoint le groupe en 1999 et a été élu administrateur en 2021.



JW Marriott est devenu président de la chaine hôtelière en 1964 et directeur général en 1972, un rôle qu'il a occupé pendant 40 ans avant de démissionner le 31 mars 2012. Il a été élu président du conseil d'administration en 1985.





