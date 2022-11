Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marriott: hausse de 71% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 13:20









(CercleFinance.com) - Marriott International publie un BPA ajusté du troisième trimestre 2022 de 1,69 dollar, contre 99 cents un an auparavant, et un EBITDA ajusté de 985 millions, en augmentation de 44% par rapport à la même période en 2021.



La chaine hôtelière revendique un RevPAR (revenu par chambre disponible) comparable en dollars constants à l'échelle du système en hausse de 36,3% en comparaison annuelle, à un niveau désormais supérieur -de 1,8%- à celui de la même période en 2019.



'Aux États-Unis et au Canada, notre plus grande région, le RevPAR a dépassé les niveaux de 2019 de 3,5%. Le taux d'occupation dans la région a augmenté tout au long de l'année, atteignant 72% en septembre', souligne son CEO Anthony Capuano.





