Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marriott : décès du CEO lundi Cercle Finance • 16/02/2021 à 14:58









(CercleFinance.com) - Marriott International annonce le décès inattendu de son directeur général (CEO) Arne M Sorenson, le 15 février, rappelant que ce dernier avait été diagnostiqué avec un cancer du pancréas en mai 2019. Il était à la tête du groupe depuis 2012. Lorsqu'il a pris du recul par rapport à la direction à temps plein début février, l'entreprise a fait appel à deux cadres chevronnés, Stephanie Linnartz et Tony Capuano, pour partager la responsabilité de superviser les opérations quotidiennes. Ils continueront à exercer ces fonctions jusqu'à ce que le conseil d'administration de Marriott nomme un nouveau directeur général, ce qui devrait se faire au cours des deux prochaines semaines.

Valeurs associées MARRIOTT INTL RG-A NASDAQ 0.00%