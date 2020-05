Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marriott : consensus manqué au 1er trimestre Cercle Finance • 11/05/2020 à 13:55









(CercleFinance.com) - Marriott International dévoile un bénéfice net ajusté divisé par six à 482 millions de dollars pour les trois premiers mois de 2020, soit un BPA de 26 cents, manquant de plus d'une cinquantaine de cents le consensus de marché. Reflétant aussi les effets de la crise sanitaire, le RevPar (revenu par chambre disponible) mondial comparable de la chaine hôtelière a chuté de 22,5% à dollar constant, avec des contractions de 19,5% en Amérique du Nord et de 30,4% dans le reste du monde. 'Du fait des nombreuses incertitudes associées au Covid-19', Marriott estime ne pas pouvoir estimer l'impact financier de cette situation sans précédent, s'attendant toutefois à ce que cet impact 'continue d'être significatif'.

