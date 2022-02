Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marriott: BPA plus que décuplé au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - Marriott International publie un BPA ajusté de 1,30 dollar au titre du quatrième trimestre 2021, contre 0,12 dollar un an auparavant, et un EBITDA ajusté de 741 millions, à comparer à 317 millions au dernier trimestre 2020.



Le RevPAR comparable en dollars constants à l'échelle du système a augmenté de 124,5% dans le monde (+143,6% en Amérique du Nord et +83,3% sur les marchés internationaux), reflétant une base de comparaison favorable liée aux effets de la pandémie sur le secteur hôtelier.



'Les nouvelles réservations dans tous les segments de clientèle ont rebondi pour atteindre les niveaux d'avant Omicron. Nous sommes optimistes quant au fait que la reprise mondiale progressera de manière significative tout au long de 2022', déclare son CEO Anthony Capuano.





