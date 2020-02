Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marriott : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre Cercle Finance • 27/02/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - Marriott International a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté en croissance de 4% à 517 millions de dollars pour les trois derniers mois de 2019, soit un BPA de 1,57 dollar, dépassant d'une dizaine de cents le consensus de marché. Le RevPar (revenu par chambre disponible) mondial comparable de la chaine hôtelière a augmenté de 1,1% à dollar constant, avec des croissances de 0,9% en Amérique du Nord et de 1,5% dans le reste du monde. Affichant ainsi sur l'ensemble de 2019 un BPA ajusté de six dollars tout rond, supérieur à sa fourchette cible de 5,87-5,90 dollars d'il y a trois mois, Marriott déclare l'anticiper entre 6,30 et 6,53 dollars pour 2020.

Valeurs associées MARRIOTT INTL RG-A NASDAQ -3.14%