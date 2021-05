Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marriott : BPA ajusté divisé par cinq au 1er trimestre Cercle Finance • 10/05/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Marriott International dévoile un bénéfice net ajusté de 34 millions de dollars pour les trois premiers mois de 2021, soit un BPA de 10 cents, à comparer à 49 cents un an auparavant, mais tout de même supérieur au consensus de marché. Le RevPar (revenu par chambre disponible) mondial comparable de la chaine hôtelière a plongé de 46,3% à dollar constant, reflétant toujours l'impact significatif de la pandémie de Covid-19 et des efforts pour la contenir. 'La demande s'est améliorée significativement au cours du trimestre', note toutefois son CEO Tony Capuano, précisant que la résilience s'est montrée la plus vigoureuse en Chine continentale, 'où l'occupation s'approche de son niveau prépandémique'.

