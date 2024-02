Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marriott: augmentation de 82% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Marriott International publie au titre des trois derniers mois de 2023 un BPA ajusté de 3,57 dollars, en augmentation de 82% en comparaison annuelle, pour un EBITDA ajusté de 1,2 milliard de dollars, à comparer à 1,09 milliard un an auparavant.



La chaine hôtelière revendique un RevPAR (revenu par chambre disponible) comparable en croissance de 7,2% à dollar constant (dont +3,3% en Amérique du Nord et +17,4% à l'international), soutenu en particulier par l'Asie Pacifique et l'Europe.



Pour l'année 2024, Marriott prévoit une augmentation du RevPAR de 3 à 5% et un EBITDA ajusté d'environ 4,9 à cinq milliards de dollars, lui permettant de reverser 4,1 à 4,3 milliards de dollars à ses actionnaires.





Valeurs associées MARRIOTT INTL RG-A NASDAQ -5.41%