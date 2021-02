Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marriott : Anthony Capuano désigné nouveau CEO Cercle Finance • 23/02/2021 à 15:33









(CercleFinance.com) - Marriott International annonce que son conseil d'administration a désigné Anthony Capuano comme nouveau directeur général (CEO) et membre du conseil, avec prise d'effets immédiate, suite au décès inattendu du PDG Arne Sorenson, le 15 février dernier. Le conseil a également nommé Stephanie Linnartz comme présidente, là aussi à compter de ce jour. Pour mémoire, Anthony Capuano et Stephanie Linnartz partageaient depuis une semaine la responsabilité de superviser les opérations quotidiennes du groupe hôtelier.

Valeurs associées MARRIOTT INTL RG-A NASDAQ +1.12%