Marriott: accord de licence avec Sonder

(CercleFinance.com) - Marriott International fait part d'un accord de licence à long terme avec Sonder Holdings, qui devrait ajouter plus de 9.000 chambres au portefeuille de Marriott d'ici la fin de l'année et lui apporter environ 1.500 chambres, actuellement en projet, dans les années suivantes.



En vertu de cet accord, le portefeuille ouvert et en pipeline de Sonder, qui se compose principalement d'appartements dans les marchés urbains, devrait être ajouté au système Marriott dans le cadre d'une nouvelle collection appelée 'Sonder by Marriott Bonvoy'.



La chaine hôtelière haut de gamme s'attend désormais à une croissance nette des chambres de 6 à 6,5% pour l'ensemble de l'année 2024 et elle recevra une redevance basée sur un pourcentage des revenus bruts des chambres Sonder.



Les actifs Sonder, situés en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, s'appuient sur un modèle axé prioritairement sur le numérique. Leur intégration complète aux canaux numériques de Marriott, dont l'application Marriott Bonvoy, est prévue pour 2025.





Valeurs associées MARRIOTT INTL RG-A 222,03 USD NASDAQ +0,66%