Marks & Spencer vise la fourchette haute de ses prévisions de bénéfice

(AOF) - Au cours des 19 semaines qui se sont achevées le 14 août, le distributeur britannique Marks & Spencer a fait état de ventes dans l'alimentaire en hausse de 10,8% par rapport à l'année dernière et de 9,6% par rapport à 2019-2020. Le secteur de l'habillement et de la maison a également connu une bonne reprise, avec des revenus qui ont bondi de 92,2% par rapport à l'année dernière, bien qu'ils restent en baisse de 2,6% sur deux ans.

Les ventes en magasin ont chuté de 19,8% sur deux ans, mais les ventes en ligne de vêtements et de maison ont grimpé de 61,8 %, représentant désormais 35 % des ventes totales de la catégorie. Le chiffre d'affaires international est lui hausse de 39,7 % par rapport à l'année dernière et en baisse de 5,2 % par rapport à 2019-2020.

En supposant qu'il n'y ait pas d'autres restrictions commerciales liées au Covid, Marks & Spencer anticipe que le bénéfice ajusté avant impôt pour l'exercice se situera dans la fourchette supérieure des prévisions de 300 à 350 millions de livres.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Difficultés inédites pour les grands magasins

Le secteur doit affronter une conjonction d'épreuves inédites suite à la crise sanitaire : fermeture des points de vente, désertion des clients internationaux et désaffection des Français pour la mode. Les Galeries Lafayette vont perdre la moitié de leur chiffre d'affaires cette année (soit 1,7 milliard d'euros) et subir des pertes d'exploitation très significatives, comme ils n'en ont jamais enregistré depuis vingt-cinq ans. Le retour en France des touristes internationaux devrait être très progressif. Le groupe estime qu'il ne devrait retrouver le niveau de 2019 qu'en 2024. Le Bon Marché ou Le BHV pâtissent également du télétravail et des nouvelles restrictions à l'utilisation de la voiture dans la capitale. Le groupe Printemps, qui a obtenu un PGE de 150 millions d'euros, va fermer sept magasins en France. Pour se redresser, les acteurs misent sur le numérique et modifient leur positionnement en se tournant davantage vers la clientèle locale et en transformant les magasins en des lieux de vie.