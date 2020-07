Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marks & Spencer va supprimer 950 emplois Reuters • 20/07/2020 à 16:20









LONDRES, 20 juillet (Reuters) - Le distributeur britannique Marks & Spencer MKS.L a annoncé lundi la suppression de 950 postes dans le cadre d'un vaste plan de restructuration touchant un secteur déjà durement frappé par des milliers de licenciements sur fond de crise sanitaire. Le groupe a indiqué que les consultations avec les représentants des salariés étaient déjà en cours pour proposer notamment des départs volontaires aux employés affectés aux fonctions centrales et à la gestion des magasins. Selon Marks & Spencer, ce plan de suppression de postes devrait permettre d'alléger sa structure en réduisant les échelons de gestion et aux équipes de vente de se concentrer davantage sur les clients. Un porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson a réagi lundi aux annonces de Marks and Spencer en assurant que le gouvernement était prêt à aider les employés concernés par les suppressions de postes. A la Bourse de Londres, l'action Marks and Spencer reculait de 0,85% vers 14h20 GMT. L'épidémie de coronavirus a affaibli encore plus le secteur de la distribution au Royaume-Uni, déjà aux prises avec le prix croissant des loyers et la préparation du Brexit, sans compter sur la concurrence du commerce en ligne. Début juillet, deux grands enseignes britanniques, Boots et John Lewis, ont confirmé leurs projets visant à supprimer respectivement 4.000 et 1.300 postes en raison de l'impact économique de la crise du coronavirus. (James Davey, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées MARKS & SPENCER LSE -0.37%