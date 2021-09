Marks & Spencer va fermer 11 magasins en France

(AOF) - Comme évoqué plus tôt cette semaine, le groupe britannique de grande distribution Marks & Spence a annoncé qu'il allait fermer 11 de ses magasins français exploités par SFH Invest dans les prochains mois. Cette décision est la conséquence des problèmes d'approvisionnement rencontrés en raison des nouvelles contraintes douanières imposées par le Brexit. Les 9 autres magasins franchisés dont dispose le distributeur dans l'Hexagone, exploités par Lagardère, resteront ouverts.

"En l'état actuel des choses, les complexités de la chaîne d'approvisionnement en place à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne font qu'il est désormais presque impossible pour nous de servir des produits frais et réfrigérés aux clients selon les normes élevées qu'ils attendent, ce qui a un impact continu sur la performance de notre entreprise", explique Marks & Spencer dans un communiqué.

Difficultés inédites pour les grands magasins

Le secteur doit affronter une conjonction d'épreuves inédites suite à la crise sanitaire : fermeture des points de vente, désertion des clients internationaux et désaffection des Français pour la mode. Les Galeries Lafayette vont perdre la moitié de leur chiffre d'affaires cette année (soit 1,7 milliard d'euros) et subir des pertes d'exploitation très significatives, comme ils n'en ont jamais enregistré depuis vingt-cinq ans. Le retour en France des touristes internationaux devrait être très progressif. Le groupe estime qu'il ne devrait retrouver le niveau de 2019 qu'en 2024. Le Bon Marché ou Le BHV pâtissent également du télétravail et des nouvelles restrictions à l'utilisation de la voiture dans la capitale. Le groupe Printemps, qui a obtenu un PGE de 150 millions d'euros, va fermer sept magasins en France. Pour se redresser, les acteurs misent sur le numérique et modifient leur positionnement en se tournant davantage vers la clientèle locale et en transformant les magasins en des lieux de vie.