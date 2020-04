Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marks & Spencer : stable avec un relèvement de broker Cercle Finance • 24/04/2020 à 13:23









(CercleFinance.com) - Marks & Spencer reste stable à Londres et surperforme ainsi légèrement le FTSE (-0,4%), aidé par Credit Suisse qui relève son opinion de 'sous-performance' à 'surperformance' malgré un objectif de cours réduit de 185 à 125 pence. Le broker estime que la chute de 53% du cours de Bourse depuis le début de l'année fait plus que tenir compte des inquiétudes sur l'endettement et la liquidité, et que l'exposition à l'alimentaire rend M&S attractif comparativement à ses pairs de l'habillement.

Valeurs associées MARKS & SPENCER LSE -0.56%