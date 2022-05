Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marks & Spencer: se retire complètement de Russie information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 11:13









(CercleFinance.com) - Marks & Spencer annonce se retirer complètement du marché russe et prévient que ce retrait entraînera logiquement une perte de contribution.



'M&S est une entreprise axée sur les valeurs; par conséquent, à la suite de l'invasion de l'Ukraine, nous avons cessé les expéditions vers la Russie le 3 mars 2022. Par la suite, nous avons pris la décision de quitter complètement notre franchise russe et nous avons comptabilisé une charge de 31 millions de livres sterling en éléments d'ajustement, représentant notre plein les coûts de sortie de Russie et la perturbation des activités en Ukraine', indique l'enseigne.



Malheureusement, notre entreprise ukrainienne a également été partiellement fermée en raison des impacts de la guerre, et nous travaillons avec notre partenaire pour la rouvrir au fur et à mesure, conclut M&S.





