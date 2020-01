Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marks & Spencer : nomination d'un CFO temporaire Cercle Finance • 03/01/2020 à 15:05









(CercleFinance.com) - Marks & Spencer annonce la nomination de David Surdeau comme directeur financier (CFO) par intérim, en remplacement de Humphrey Singer qui a démissionné en septembre dernier, après seulement un an et demi à ce poste. Le distributeur britannique précise que David Surdeau, cadre depuis longtemps de son concurrent Tesco, le rejoindra le 7 janvier. Il supervisera sa fonction financière jusqu'à la nomination d'un successeur à titre définitif.

Valeurs associées MARKS & SPENCER LSE -0.91%