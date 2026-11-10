Marks & Spencer mise sur une croissance soutenue et récompense ses actionnaires

Le groupe a présenté ce mardi, à l'occasion de sa journée investisseurs, ses nouveaux objectifs financiers à moyen terme, tout en annonçant un doublement de son dividende annuel pour l'exercice 2026/27. Si Jefferies relève plusieurs évolutions positives, le courtier souligne que le nouvel objectif de rentabilité dans l'alimentaire pourrait susciter des interrogations au regard des attentes du marché. A la Bourse de Londres, le titre progresse de 0,22 %.

Le distributeur britannique de vêtements et de produits alimentaires ambitionne une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 9% à moyen terme, accompagnée d'une progression des bénéfices supérieure à celle des ventes.

Dans l'alimentaire, le groupe vise un doublement de ses ventes à terme, après une progression de plus de 50% depuis l'exercice 2021/22. Il a également relevé son objectif de marge opérationnelle, précédemment fixé à plus de 4%, à environ 5%.

Dans la mode, la maison et la beauté, Marks & Spencer entend porter la part des ventes en ligne à près de 50%, tout en rationalisant son réseau autour de 180 magasins à forte productivité. Le groupe ambitionne désormais de dégager des marges opérationnelles supérieures à 10% dans chacun de ses deux canaux de distribution, à savoir les magasins physiques et le commerce en ligne.

A l'international, Marks & Spencer souhaite renforcer la présence mondiale de sa marque en privilégiant des modèles de développement peu consommateurs de capitaux.

Sur le plan des coûts, le distributeur a confirmé être en bonne voie pour réaliser 600 millions de livres sterling d'économies structurelles d'ici l'exercice 2027/28, tout en poursuivant ses investissements destinés à améliorer sa productivité.

Fort d'un bilan assaini et d'une position de trésorerie nette positive, le groupe prévoit également de générer des flux de trésorerie disponibles positifs au cours des trois prochains exercices.

Marks & Spencer a par ailleurs annoncé le doublement de son dividende annuel à 8,4 pence par action pour l'exercice 2026/27, contre 4,2 pence précédemment. Le groupe entend ensuite faire progresser la rémunération de ses actionnaires au moins au même rythme que ses bénéfices.

Jefferies pointe un risque sur les attentes de rentabilité dans l'alimentaire

Dans une note publiée à l'occasion de cette journée investisseurs, Jefferies relève que le nouvel objectif de marge opérationnelle d'environ 5% dans l'alimentaire reste inférieur aux prévisions du consensus, qui table sur 5,8% pour l'exercice 2026/27, puis 5,9% pour les deux exercices suivants.

Le courtier estime que l'un des principaux enjeux de la présentation sera de déterminer si cet objectif traduit une approche prudente de la direction ou s'il pourrait conduire les analystes à revoir leurs estimations à la baisse. Cette interrogation intervient alors que la perception du positionnement prix de Marks & Spencer auprès des consommateurs s'est nettement améliorée récemment.

Concernant la division mode, maison et beauté, Jefferies souligne que la précision apportée sur l'objectif de marge supérieure à 10% dans les deux canaux de distribution constitue une évolution notable. Le marché anticipe toutefois déjà une amélioration de la rentabilité de cette activité, avec une marge opérationnelle attendue à 9,2% en 2026/27, 10,5% en 2027/28 et 11,2% en 2028/29.