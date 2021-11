Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marks & Spencer : entouré après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 11:46









(CercleFinance.com) - Marks & Spencer bondit de 12% à Londres après la publication de ses résultats du premier semestre 2021-22, d'où ressort un BPA ajusté de 12,1 pence, en progression de 70% par rapport à la même période de 2019-20. Toujours en comparaison biannuelle, la chaine britannique de grands magasins a accru son profit imposable hors exceptionnel de 53% à 269,4 millions de livres sterling, pour des revenus en croissance de 5% à 5,1 milliards de livres. En absence de perturbation grave supplémentaire liée à la pandémie de Covid-19, Marks & Spencer anticipe pour l'exercice, en scénario de base, un profit imposable hors exceptionnel supérieur aux attentes et se situant aux environs de 500 millions de livres.

Valeurs associées MARKS & SPENCER LSE +11.37%