Marks & Spencer : entouré après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Marks & Spencer bondit de 7,8% à Londres, après la publication des résultats annuels de la chaine de grands magasins, marqués par un BPA ajusté en repli de 29,5% à 16,7 pence, niveau toutefois conforme à l'estimation moyenne des analystes. Son profit avant impôts et ajusté d'éléments exceptionnels s'est contracté de 21,2% à 403,1 millions de livres sterling, pour des revenus en recul de 1,9% à 10,18 milliards avec notamment une baisse de 6,2% des ventes en comparable dans l'habillement. 'Ces résultats reflètent une année de progrès et changements substantiels, y compris un investissement transformant dans Ocado Retail, une surperformance dans l'alimentaire et des premiers signaux positifs dans l'habillement au second semestre', explique-t-il.

Valeurs associées MARKS & SPENCER LSE +8.40%