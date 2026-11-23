(Zonebourse.com) - Marks & Spencer cède 0,6 % en Bourse et s'achemine vers une troisième séance consécutive de repli, alors qu'UBS a abaissé sa recommandation sur le distributeur britannique de "acheter" à "neutre". La banque suisse relève néanmoins légèrement son objectif de cours, de 465 à 470 pence.
Si UBS reste convaincue du potentiel de croissance à long terme du groupe, elle estime que les investissements nécessaires à son développement devraient freiner temporairement la progression de ses résultats. Dans l'alimentaire, les contraintes logistiques et les efforts consacrés aux prix et à la qualité pourraient peser sur les marges, tandis que les gains d'efficacité liés au futur centre de distribution de Daventry ne devraient se matérialiser qu'à partir de 2029.
Dans l'habillement, la maison et la beauté, la modernisation des infrastructures logistiques devrait également affecter la rentabilité à court terme, les bénéfices les plus significatifs étant attendus à partir de l'exercice 2029.
Dans ce contexte, UBS table sur un bénéfice avant impôts de 1,01 milliard de livres pour l'exercice 2028, inférieur de 5 % au consensus. La banque anticipe par ailleurs une croissance du bénéfice par action de 9 %, contre 12 % attendus par le marché, et juge qu'une revalorisation durable du titre nécessitera des signes tangibles de redressement des marges et d'amélioration de la génération de trésorerie.
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