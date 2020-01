Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marks & Spencer : en forte hausse,un analyste passe à l'achat Cercle Finance • 07/01/2020 à 11:14









(CercleFinance.com) - Les actions du détaillant britannique Marks & Spencer sont en hausse de près de 4% ce matin à la Bourse de Londres suite au relèvement de recommandation de Berenberg. Les analystes, qui ont relevé leur note sur l'action M&S de 'vendre' à 'acheter', s'attendent à une amélioration significative des ventes sur les vêtements et les produits de la maison et à une nouvelle amélioration des ventes sur les aliments. 'Nous considérons que l'annonce de la nomination de Richard Price à la direction de l'habillement du groupe comme un élément positif, tandis que la coentreprise Ocado offre une opportunité de croissance à plus long terme dans le secteur des épiceries', a indiqué le groupe. Berenberg a également augmenté son objectif de cours sur l'action de 160 pence à 250 pence. La société publiera jeudi ces chiffres sur le troisième trimestre.

Valeurs associées MARKS & SPENCER LSE +3.57%