Marks & Spencer : en chute après la baisse des ventes de Noël

(CercleFinance.com) - Le titre Marks & Spencer est en chute de près de 10% à la Bourse de Londres, alors que le détaillant britannique a été pénalisé par un environnement commercial difficile pendant la période de Noël. Le titre affiche désormais une chute de plus de 29% au cours des 12 derniers mois. M&S - souvent considérée comme le groupe de supermarchés le plus prestigieux de Grande-Bretagne - a déclaré que les ventes totales avaient baissé de 0,7% au cours de la 13e semaine précédant le 28 décembre, sur son troisième trimestre fiscal. Au Royaume-Uni, les ventes de vêtements et d'articles ménagers à données comparables ont baissé de 3,7%, bien que les ventes de produits alimentaires comparables ont augmenté de 1,5%, selon le groupe. M&S a déclaré que des problèmes ponctuels - notamment dans le secteur alimentaire, ainsi que des problèmes dans ses catégories de vêtements pour hommes et de cadeaux, l'ont empêché de 'fournir un résultat plus solide'.

Valeurs associées MARKS & SPENCER LSE -11.07%