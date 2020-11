Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marks & Spencer : des semestriels bien meilleurs que prévu Cercle Finance • 04/11/2020 à 11:08









(CercleFinance.com) - Le distributeur britannique Marks & Spencer a fait état mercredi de résultats semestriels meilleurs que prévu, une performance qu'il juge lui-même 'robuste' au vu des conséquences de l'épidémie de Covid. Le groupe, plutôt positionné sur le haut de gamme, affiche pour la période de 26 semaines s'achevant le 26 septembre, premier semestre de son exercice, un chiffre d'affaires en baisse de 15,6% à 4,1 milliards de livres. Ses ventes de vêtements et d'articles pour la maison ont reculé de 40,8% au Royaume-Uni au cours du semestre, alors que les analytes financiers tablaient sur un repli plus marqué de 42,6%. Dans l'alimentaire, les ventes au Royaume-Uni n'ont baissé que de 0,3%, là où le consensus anticipait une baisse de 0,4%. Son résultat opérationnel sous-jacent (EBIT) ressort en baisse de 77% à 61,8 millions de livres sur le semestre, contre un consensus de huit millions d'euros, notamment grâce à la contribution de sa co-entreprise avec le distributeur en ligne Ocado. Le résultat après impôt ressort, lui, en perte de 17,4 millions de livres, mais c'est encore une fois meilleur que prévu puisque les analystes tablaient sur un manque à gagner de 58 millions. A la Bourse de Londres, le titre M&S bondissait de presque 6% après ses résultats. L'action avait perdu plus de 8% au cours du mois écoulé, une nette sous-performance par rapport à l'indice de référence FTSE 100.

Valeurs associées MARKS & SPENCER LSE +4.98%