Marks & Spencer : dans le vert, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Marks & Spencer gagne 0,9% et surperforme ainsi le FTSE (-0,2%) à Londres, avec le soutien de Credit Suisse qui réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 125 pence sur le titre du groupe de distribution. 'Les résultats annuels ont rassuré sur le bilan, ainsi que les activités alimentaire et international, ce qui selon nous est suffisant pour le titre à ces niveaux', affirme le broker, qui juge l'action 'sous-valorisée', même avec une provision attendue pour restructurations.

Valeurs associées MARKS & SPENCER LSE +0.75%