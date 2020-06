Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marks & Spencer : bien orienté avec un relèvement de broker Cercle Finance • 03/06/2020 à 15:09









(CercleFinance.com) - Marks & Spencer gagne 5% à Londres sur fond de propos de Jefferies qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un nouvel objectif de cours de 160 pence, mettant en avant la résilience de l'activité alimentaire du groupe de distribution. 'Nous avons été impressionnés par la progression de l'alimentaire de Marks & Spencer avant la crise et sommes maintenant rassurés par sa pertinence auprès des consommateurs britanniques', écrit ainsi le broker dans sa note de recherche.

Valeurs associées MARKS & SPENCER LSE +5.77%