Marks & Spencer : bien orienté après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Marks & Spencer (M&S) s'adjuge près de 5% à Londres après la publication par la chaine de grands magasins d'un BPA ajusté positif à 1,4 penny au titre de son exercice 2020-21, en baisse par rapport à 16,7 pence l'année précédente. Le profit imposable ajusté d'éléments exceptionnels a été divisé par huit à 50,3 millions de livres sterling, pour un chiffre d'affaires de près de 9,2 milliards. A période comparable (sans une 53e semaine), les ventes se sont contractées de près de 12%. 'Alors que nous remettons notre bilan conforme à la notation investissement, nous évaluerons une réintroduction de dividendes, bien que cela soit peu probable cette année alors que nous nous concentrons sur la restauration de la rentabilité', indique M&S.

Valeurs associées MARKS & SPENCER LSE +7.10%