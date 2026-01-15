Mark Carney salue le renforcement des liens avec la Chine et le leadership de Xi Jinping

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La visite de Mark Carney en Chine est la première effectuée par un Premier ministre canadien depuis 2017

*

Le commerce et les droits de douane devraient dominer les discussions officielles

*

La Chine et le Canada cherchent à réparer leurs liens

(Ajout de citations de Mark Carney, feuille de route; paragraphes 3,4,7,8,12-15) par Maria Cheng

Le Premier ministre Mark Carney a salué jeudi l'amélioration des liens entre le Canada et la Chine ainsi que le leadership du président Xi Jinping, déclarant que leurs nations traçaient une nouvelle voie de coopération à une époque de division et de désordre mondiaux.

La visite de quatre jours en Chine était la première d'un premier ministre canadien depuis 2017, faisant suite à la rencontre positive de Mark Carney avec Xi Jinping en Corée du Sud en octobre. Les deux hommes doivent se rencontrer à nouveau vendredi.

"Nous sommes encouragés par le leadership du président Xi Jinping et la rapidité avec laquelle nos relations ont progressé", a déclaré Mark Carney au plus haut législateur chinois, Zhao Leji, lors d'une réunion à Pékin.

"Cela ouvre la voie à des discussions importantes sur un large éventail de questions pour lesquelles nous pouvons être des partenaires stratégiques, de l'énergie à l'agriculture, en passant par les liens entre les peuples, le multilatéralisme et les questions de sécurité."

L'optimisme de Mark Carney fait suite à des mois de réengagement intense de la part des deux pays en vue de rééquilibrer des liens qui s'étaient détériorés sous le premier ministre précédent, Justin Trudeau.

Les efforts ont également été alimentés par la volonté de diversifier les marchés d'exportation après que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane au Canada l'année dernière et a suggéré que l'allié de longue date des États-Unis pourrait devenir le 51e État de son pays.

"Nos équipes ont travaillé dur, s'attaquant aux irritants commerciaux et créant des plateformes pour de nouvelles opportunités", a déclaré Mark Carney au premier ministre Li Qiang lors d'une réunion séparée.

"Je suis convaincu qu'ensemble, nous sommes en train de ramener nos relations au niveau où elles devraient être."

RÉCHAUFFEMENT DES LIENS

Au cours de la dernière décennie, des périodes de tension ont troublé les relations, notamment après que le gouvernement de Justin Trudeau a imposé des droits de douane sur les véhicules électriques chinois en 2024, à la suite de mesures similaires prises par les États-Unis.

La Chine a riposté en mars dernier en imposant des droits de douane sur plus de 2,6 milliards de dollars de produits agricoles et alimentaires canadiens, tels que l'huile et le tourteau de canola, ce qui a entraîné une chute de 10,4 % des importations chinoises de produits canadiens en 2025, comme le montrent les données douanières publiées mercredi.

Les efforts pour entamer un nouveau dialogue se sont accélérés depuis que Mark Carney a pris ses fonctions l'année dernière, les hauts fonctionnaires des deux parties organisant des réunions et des appels téléphoniques qui ont abouti à la rencontre des dirigeants en octobre en Corée du Sud.

Le Canada et la Chine n'ont toutefois pas encore abordé directement en public la question des droits de douane sur l'EV et le canola.

Dans une feuille de route commerciale et économique signée jeudi, les deux parties se sont engagées à "maintenir des canaux de communication ouverts" pour résoudre les problèmes liés au commerce des produits agricoles.

Danscette feuille de route, Ottawa accueille favorablement les investissements chinois dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et des produits de consommation, tandis que Pékin se réjouit des investissements canadiens dans les services, les nouveaux matériaux, l'aérospatiale et la fabrication de pointe, entre autres domaines.

Ces pacts constituent "un exemple de coopération dans une période globalement marquée par la division et le désordre", a déclaré Mark Carney à Zhao Leji.

TENSION SOUS TRUDEAU

Les médias d'État chinois ont accusé les politiques du gouvernement Trudeau visant à contenir la Chine en s'alignant sur les États-Unis d'être la principale cause de tension.

"Il était assez difficile d'observer l'administration précédente", a déclaré Jacob Cooke, directeur général de WPIC Marketing + Technologies, une entreprise canadienne basée à Pékin qui a travaillé avec les fabricants de vêtements Arc'teryx et Lululemon sur leur lancement en Chine.

"Nous savons que Mark Carney a une grande expérience des affaires et qu'il s'est rendu en Chine à de nombreuses reprises", a déclaré M. Cooke à Reuters. "Du point de vue de la communauté des affaires, nous sommes donc très optimistes et confiants."

Depuis son arrivée dans la capitale chinoise mercredi, Mark Carney a rencontré des cadres supérieurs de ses groupes commerciaux, tels que le géant des batteries pour véhicules électriques Contemporary Amperex Technology (CATL) 300750.SZ et China National Petroleum Corp CNPET.UL .

Il a également rencontré des responsables du fabricant d'éoliennes intelligentes Envision Energy, de l'Industrial and Commercial Bank of China 1398.HK , de la société d'investissement Primavera Capital Group et du titan du commerce électronique Alibaba 9988.HK .