Mark Carney affirme que le Canada fera tout ce qui est en son pouvoir pour contraindre Stellantis à respecter ses engagements

“Stellantis ne respecte pas ses obligations envers le Canada et Ottawa fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'elle s'y conforme”, a déclaré mardi le Premier ministre Mark Carney aux journalistes.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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