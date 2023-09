Marie Brizard Wine & Spirits : hausse de ses bénéfices et de ses ventes semestrielles

(AOF) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) déclare que son EBITDA du premier semestre 2023 s’est élevé à 8,1 millions d'euros, en augmentation de 0,5 million d'euros (hors effet change) par rapport au premier semestre 2022. Le résultat net Part du groupe s’élève à 5,1 millions d'euros sur ce semestre, en amélioration de 2,6 millions d'euros par rapport au premier semestre 2022 qui intègre une provision pour charge exceptionnelle liée à la restructuration de la direction commerciale grande distribution en France.

Dans un contexte de forte inflation généralisée, le taux de marge brute s'établit à 36,6 % sur ce premier semestre contre 39,9% à fin juin 2022.

Cette baisse de 3,3 points en 2023 reflète l'effet des fortes augmentations continues depuis le deuxième trimestre 2022 affectant les prix des matières et de l'énergie dont l'impact pèse sur la totalité des six premiers mois en 2023 malgré les augmentations de tarifs pratiquées.

Le chiffre d'affaires de MBWS, hors droits d'accises, s'élève à 98,8 millions d'euros au premier semestre 2023, en hausse de 14,3% (hors effet change) par rapport au premier semestre 2022. Cette amélioration provient essentiellement de la progression des ventes d'une partie de l'activité à l'international, ainsi que d'une bonne résilience de ses marques stratégiques en France, malgré un recul des volumes.

L'activité à l'international s'établit à 56,7 millions d'euros, en progression de 22,2% (à taux de change constant) par rapport à 2022.

Les capitaux propres part du groupe s'élèvent à 199,6 millions d'euros au 30 juin 2023 contre 194,6 millions d'euros au 31 décembre 2022 alors que l'endettement financier brut reste stable à 6,4 millions d'euros au premier semestre 2023, de même que la trésorerie positive du Groupe à hauteur de 44,9 millions d'euros au 30 juin 2023.

