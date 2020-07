Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marie Brizard : vers la cession de ses activités en Pologne Cercle Finance • 16/07/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Le groupe Marie Brizard Wine & Spirits annonce ce soir la signature d'un accord, sous conditions suspensives, avec United Beverages, portant sur l'acquisition de la totalité des actions de MBWS Polska et d'une partie des actions de Polmos Lancut en Pologne. 'La clôture de l'accord devrait avoir lieu d'ici 2 à 4 mois. Il est rappelé que la contribution de l'activité polonaise est négative dans la quote-part des résultats du Groupe, a généré un EBITDA de -9.3 millions d'euros en 2019, et a donc substantiellement grevé ces dernières années le retour à la profitabilité', commente le groupe.

Valeurs associées MARIE BRIZARD Euronext Paris 0.00%