Marie Brizard: un concert dépasse les 5% de DDV

(CercleFinance.com) - Le concert composé de M. David Meurisse, les sociétés Mtrasys et Kentia, M. Hervé Cayard, les sociétés Sophiame - Imobiliario e consultoria, Unipessoal Lda et SCI JF, du groupe familial Tournier, la société Palliser Capital (UK), M. Daniel Pichot, M. Denis Nahas, les sociétés Sunny Asset Management et Tresserra et certains adhérents de l'Association des Actionnaires Minoritaires de Sociétés Cotées (ASAMIS), a déclaré avoir franchi en hausse, le 20 février 2024, le seuil de 5% des droits de vote de la société Marie Brizard Wine and Spirits et détenir 6 930 414 actions Marie Brizard Wine and Spirits représentant 6 935 810 droits de vote, soit 6,19% du capital et 5,01% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte de l'adhésion de nouveaux actionnaires, le 20 février 2024, au pacte d'actionnaires conclu le 19 décembre 2023 (et demeuré inchangé) constitutif d'une action de concert vis-à-vis de la société Marie Brizard Wine and Spirits.





