Marie Brizard: un concert d'actionnaires franchit les 5%

(CercleFinance.com) - Le concert composé de David Meurisse, les sociétés Mtrasys et Kentia, Hervé Cayard, les sociétés Sophiame - Imobiliario e consultoria, Unipessoal Lda et SCI JF, du groupe familial Tournier, la société Palliser Capital (UK), Daniel Pichot, Denis Nahas et certains adhérents de l'Association des Actionnaires Minoritaires de Sociétés Cotées (ASAMIS), a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 décembre 2023, le seuil de 5% du capital de la société Marie Brizard Wine & Spirits et détenir 5,13% du capital et 4,15% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte de la mise en concert des personnes susvisées suite à la signature d'un pacte d'actionnaires conclu le 19 décembre 2023.





