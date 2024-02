Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marie Brizard: réduction de la taille du conseil information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 13:13









(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) annonce que son conseil d'administration, dans sa séance du 13 février, a pris acte des démissions de Pascale Anquetil et de Serge Héringer de leur mandat d'administrateur.



Dans un souci d'efficacité de ses travaux et afin d'adapter sa taille à l'organisation de la société, le conseil d'administration a décidé que ces postes seraient supprimés, le conseil se composant donc désormais de 10 membres dont deux administrateurs indépendants.





Valeurs associées MARIE BRIZARD Euronext Paris -1.05%