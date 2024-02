Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marie Brizard: hausse organique de 7,2% du CA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 18:13









(CercleFinance.com) - Le groupe MBWS (Marie Brizard Wine & Spirits) publie un chiffre d'affaires de 194 ME au titre de l'exercice 2023, en croissance organique de 7,2% par rapport à 2022.



L'activité est tirée aussi bien par l'international (+11%, à 111 ME) que par la France (+2,5%, à 83 ME).



' Dans un contexte de poursuite de hausse du coût des intrants, l'année 2023 a confirmé une résilience globale des principales marques du Groupe face aux enjeux de disponibilité et de revalorisation tarifaire d'une part, et de concurrence accrue d'autre part ', indique le groupe.



MBWS indique qu'il se doit de maintenir des perspectives commerciales prudentes au regard de l'environnement international encore fluctuant et heurté, doublé de prévisions économiques incertaines.



Il se dit par ailleurs confiant en ses atouts et forces majeurs, à savoir 'proposer aux consommateurs des produits de qualité à des prix mainstream pendant cette période de forte inflation et de baisse du pouvoir d'achat.'







