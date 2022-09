Marie Brizard: hausse de 5,9% du chiffre d'affaires information fournie par Cercle Finance • 27/09/2022 à 09:53

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine & Spirits annonce aujourd'hui ses résultats consolidés du premier semestre 2022, approuvés par le conseil d'administration du Groupe.



Le chiffre d'affaires s'élève à 86,4 ME au 1er semestre 2022, en hausse de 5,9% par rapport au chiffre d'affaires du 1er semestre 2021. Cette amélioration s'explique en particulier par la reprise de l'activité suite notamment à la réouverture des bars et restaurants.



Le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 du cluster International s'établit à 46,3 ME en progression de +9,2% à change constant par rapport au 1er semestre 2021, reflétant des évolutions contrastées selon les zones.



Le taux de marge brute du 1er semestre 2022 se maintient par rapport à l'année précédente à 39,9% avec une marge brute de 34,4 ME. L'EBITDA progresse également pour s'établir à +7,6 ME au 30 juin 2022, contre +6,0 ME l'an dernier.



Le résultat net part du Groupe s'élève à +2,5 ME au premier semestre 2022, en amélioration de +1ME par rapport 30 juin 2021.



Les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 178,3 ME au 30 juin 2022 contre 173,6 ME au 31 décembre 2021.



Le Groupe maintient sa position prudente pour les prévisions concernant l'activité commerciale pour la fin d'année 2022.