Marie Brizard : finalise la cession Sobieski Trade

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine & Spirits annonce la finalisation de la cession de son entité polonaise de distribution, Sobieski Trade, au groupe polonais United Beverages. Cela fait suite à l'approbation de l'Autorité de la concurrence en Pologne. ' Cette cession s'inscrit dans le plan stratégique 2019-2022 de Marie Brizard Wine & Spirits comprenant une revue de ses activités au regard notamment de leur capacité à créer de la valeur pour le Groupe sur le long terme ' indique le groupe. A cet égard, la cession de Sobieski Trade permettra de déconsolider un foyer de pertes avec un impact relutif sur l'EBITDA du groupe.

Valeurs associées MARIE BRIZARD Euronext Paris -0.80%