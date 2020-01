Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marie Brizard : conclusion d'un accord tripartite Cercle Finance • 20/01/2020 à 07:32









(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) annonce la conclusion d'un accord tripartite portant sur la cession, par les prêteurs bancaires de MBWS, de la dette bancaire de la société de spiritueux à son actionnaire majoritaire COFEPP. La cession effective de ces créances interviendra dans les prochains jours. COFEPP a aussi accordé à MBWS un moratoire à l'exigibilité de l'ensemble des créances bancaires rachetées ayant vocation à être capitalisées dans une augmentation de capital. COFEPP a conclu avec MBWS France une première avance en compte courant d'un montant en principal de 7,6 millions d'euros, qui sera mise à disposition de MBWS France dans les prochains jours, afin de couvrir le besoin de trésorerie jusqu'à mi-mars 2020.

