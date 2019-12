Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marie Brizard : accord de fnancement avec la COFEPP Cercle Finance • 23/12/2019 à 07:55









(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) annonce la signature d'un accord avec son actionnaire majoritaire, la COFEPP, qui s'est engagée à financer les besoins de trésorerie de MBWS pour 2020, sous réserve de la réalisation de certaines conditions. La COFEPP a ainsi a consenti à accorder à MBWS deux avances en compte courant de respectivement 15 et 17 millions d'euros qui seraient garantis par plusieurs sûretés sur les actifs du groupe de vins et de spiritueux. Cet octroi sera sous réserve de l'accord préalable des prêteurs bancaires de MBWS, pour céder à COFEPP au plus tard le 15 janvier 2020 leurs créances issues du contrat de crédit de 45 millions d'euros conclu le 26 juillet 2017 et des découverts tirés à date.

