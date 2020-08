Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marée noire à l'île Maurice: Le mazout encore à bord du Wakashio récupéré Reuters • 12/08/2020 à 11:10









TOKYO, 12 août (Reuters) - La quasi-totalité du mazout encore présent à bord du bateau japonais qui s'est échoué sur une barrière de corail près de l'île Maurice a été récupéré, a annoncé mercredi l'armateur. Le MV Wakashio, qui appartient à la Nagashiki Shipping et est affrété par la Mitsui OSK Lines 9104.T , a heurté un récif au sud-est de l'Etat de l'océan Indien le 25 juillet dernier; on estime qu'un millier de tonnes de pétrole se sont déversées en mer depuis qu'une fuite s'est déclarée à bord. Le vraquier renfermait toujours 2.000 tonnes de fioul dans ses réservoirs et l'état de sa coque faisait craindre de nouvelles fuites d'hydrocarbures. (Kiyoshi Takenaka version française Camille Raynaud et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

