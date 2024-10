MARE NOSTRUM : Point sur la procédure en cours

Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce que le Tribunal de Commerce de Grenoble a décidé de convertir la procédure de sauvegarde de Mare Nostrum en redressement judiciaire. La société se réserve l’opportunité d’interjeter appel du jugement et poursuit la finalisation de son plan s’inscrivant dans une solution de continuation, qu’il entend soumettre à l’homologation du Tribunal de Commerce avant la fin de la période d’observation .



Le Groupe précise que la conversion en redressement judiciaire, si elle permet de lancer un appel d’offres en vue d’un rachat des actifs en plan de cession, ne remet pas en cause sa capacité à présenter la solution de continuation sur laquelle les équipes travaillent depuis l’ouverture de la période d’observation.



En outre, cette conversion n’entraine pas de changement sur les opérations quotidiennes de l'entreprise. Les activités se poursuivent de la même façon que sous sauvegarde judiciaire. Les clients, les employés et les partenaires commerciaux peuvent continuer à compter sur les services de Mare Nostrum sans interruption pendant la période d’observation.



Mare Nostrum est déterminée à poursuivre sa réorganisation et est convaincue que la mise en place du plan qu’elle est en train d’élaborer, qui devrait lui permettre de rembourser une grande partie de son passif, reste la meilleure option possible à ce jour par rapport à un plan de cession des actifs de l’entreprise.