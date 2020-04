MARE NOSTRUM lance la formation Covid-19 pour le BTP

(AOF) - Mare Nostrum, expert innovant des ressources humaines pour les PME/ETI, a annoncé le lancement d'une nouvelle offre de formation sur les mesures sanitaires à respecter en période d'épidémie de Covid-19 à destination des professionnels du BTP. Cette offre, conforme aux préconisations du guide de l'OPPBTP, permet de former les professionnels du bâtiment et des travaux publics aux nouvelles exigences et règlementations à respecter afin d'assurer la continuité de leur activité en toute sécurité pour leur personnel.

Enregistrant les prémices d'une reprise d'activité, Mare Nostrum a d'ores et déjà débuté la formation de ses intérimaires afin de proposer à ses clients des professionnels qualifiés et formés. Ainsi, ce sont près de 3 000 intérimaires destinés aux chantiers BTP qui seront formés d'ici la fin juin. Le groupe a également enregistré les premières demandes de formation clients dont les sessions débuteront cette semaine.

Dispensé au travers d'un dispositif de formation à distance et bientôt d'une technologie de e-learning, ce nouveau module de formation offre ainsi la réactivité nécessaire aux PME/ETI pour disposer de collaborateurs formés et aptes à travailler pendant la période de confinement.

Anticipant les demandes futures, la société ajoute qu'elle va adapter et dupliquer dans les prochains jours ce module de formation à d'autres secteurs d'activité tels que la logistique et l'industrie. De même, sa filiale AT Patrimoine, spécialisée dans la formation des gardiens et employés d'immeuble, va prochainement déployer cette offre auprès des 14 000 gardiens et employés d'immeuble de son portefeuille.

