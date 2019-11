Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mare Nostrum : début de l'introduction sur Euronext Growth Cercle Finance • 15/11/2019 à 10:00









(CercleFinance.com) - Mare Nostrum, société spécialisée dans les ressources humaines pour les PME/ETI, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Growth, en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris. Le prix de l'offre est prévu entre 4,96 et 5,78 euros par action, représentant une augmentation de capital d'environ 6,9 millions d'euros pouvant être portée à un maximum de 7,9 millions en cas d'exercice de la clause d'extension. L'offre se déroulera du 15 novembre au 28 novembre, pour un début des négociations sur Euronext Growth prévu le 4 décembre. Des engagements de souscription pour un montant de 5,3 millions d'euros garantissent la réalisation de l'opération.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.