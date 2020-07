Marco Morelli est nommé Executive Chairman d'AXA Investment Managers

(AOF) - Marco Morelli, auparavant directeur général de Monte dei Paschi di Siena, est nommé Executive Chairman d'AXA Investment Managers (AXA IM) et membre du comité de direction d'AXA. Il rapportera à Thomas Buberl, directeur général d'AXA. Il prendra ses fonctions le14 septembre et sera basé à Paris. Après 30 ans dans le groupe, Gérald Harlin, directeur général adjoint d'AXA et executive chairman d'AXA IM, a décidé de partir à la retraite fin septembre. Il restera membre du conseil d'administration d'AXA IM.