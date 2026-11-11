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Marchon et Marcolin, filiales de VSP, dévoileront en 2027 leur projet de lancement de lunettes connectées
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 14:48

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Nicola Zotta, directeur général de Marchon Eyewear et Marcolin, les deux fabricants de lunettes détenus par la société californienne VSP Vision, a déclaré que le groupe dévoilerait son propre projet de lunettes connectées l'année prochaine.

  • "Nous travaillons actuellement sur notre plan de lancement", a déclaré Zotta, sans préciser quelle société ou quelle marque serait impliquée.

  • VSP Vision, propriétaire de Marchon, a racheté l’année dernière Marcolin, fabricant italien de lunettes , à la société de capital-investissement PAI Partners.

  • "Les lunettes connectées constituent un segment appelé à perdurer… et qui va élargir le marché global. Nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’un produit destiné à remplacer les lunettes traditionnelles", a déclaré Zotta lors du Pambianco Fashion Summit à Milan.

  • "Nous sommes conscients des défis à relever, tant d’un point de vue industriel qu’en ce qui concerne les nouveaux enjeux tels que la vie privée", a-t-il ajouté.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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