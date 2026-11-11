Marchon et Marcolin, filiales de VSP, dévoileront en 2027 leur projet de lancement de lunettes connectées

Nicola Zotta, directeur général de Marchon Eyewear et Marcolin, les deux fabricants de lunettes détenus par la société californienne VSP Vision, a déclaré que le groupe dévoilerait son propre projet de lunettes connectées l'année prochaine.
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"Nous travaillons actuellement sur notre plan de lancement", a déclaré Zotta, sans préciser quelle société ou quelle marque serait impliquée.
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VSP Vision, propriétaire de Marchon, a racheté l’année dernière Marcolin, fabricant italien de lunettes , à la société de capital-investissement PAI Partners.
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"Les lunettes connectées constituent un segment appelé à perdurer… et qui va élargir le marché global. Nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’un produit destiné à remplacer les lunettes traditionnelles", a déclaré Zotta lors du Pambianco Fashion Summit à Milan.
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"Nous sommes conscients des défis à relever, tant d’un point de vue industriel qu’en ce qui concerne les nouveaux enjeux tels que la vie privée", a-t-il ajouté.
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