Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse vendredi, le Nasdaq étant en passe de surperformer alors que les investisseurs revenaient de leurs vacances de Thanksgiving et se ruaient à nouveau sur les actions liées à l'IA, qui avaient été malmenées. .N

** Vertex Pharma Inc VRTX.O : BUZZ - En baisse après la prolongation par la FDA de l'examen d'un médicament contre les maladies rénales nL3N4780OR

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Marvell Technologies Inc MRVL.O :

** Broadcom Inc AVGO.O : BUZZ - Les fabricants américains de puces remontent après un fort recul en début de semaine nL6N4780GK

** Alvotech SA ALVO.O : BUZZ - Le titre recule après qu'un tribunal a bloqué la commercialisation de son générique aux États-Unis nL3N4780Q1

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** Iren Ltd IREN.O :

** Roundhill Neocloud ETF NCLD.O :

** Dell Technologies Inc DELL.N : BUZZ - Les valeurs liées à l'IA remontent après la forte correction de début de semaine nL6N4780HF

** ECARX Holdings Inc ECX.O : BUZZ - Tente un retour en force avec un plan de rachat d'actions de 20 millions de dollars nL3N4780RU

** Sound Point Meridian Capital Inc SPMC.N : BUZZ - Abaisse la recommandation sur Sound Point à "conserver" en raison de sa valorisation nL6N4780JI

** Altria Group Inc MO.N : BUZZ - Recul après avoir étudié l'offre publique d'achat en numéraire d'Imperial et un éventuel démantèlement nL3N4780TE

** Kinetik Holdings Inc KNTK.N : BUZZ - Le titre progresse après la publication d'un article indiquant que la société serait en pourparlers avec Targa en vue d'une acquisition nL3N4780Q2

** Qfin Holdings Inc QFIN.O : BUZZ - Citi relève la note de la fintech Qfin à "neutre" en raison de sa valorisation nL3N4740SR

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