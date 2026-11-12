Marchés US : Super Micro Computer, EPR Properties, Global Payments

Les principaux indices de Wall Street ont opéré un revirement jeudi, la hausse des cours du pétrole ayant stimulé les valeurs énergétiques, alors même que le départ du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, suscitait des inquiétudes quant à l'avenir de ce géant de l'IA. .N

À 13 h 30 EST, le Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 0,21% à 52.596,65. Le S&P 500 .SPX gagnait 0,10% à 7.626,90, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC restait inchangé à 25.466,30.

Les trois valeurs du S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Broadcom Inc AVGO.OQ , en hausse de 5,6%

** Advanced Micro Devices, Inc AMD.OQ , en hausse de 5,2%

** Skyworks Solutions, Inc. SWKS.OQ , en hausse de 4,7%

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Super Micro Computer Inc SMCI.OQ , en baisse de 11,1%

** Global Payments Inc GPN.N , en baisse de 10,1%

** Keurig Dr Pepper Inc KDP.OQ , en baisse de 6,2%

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage sur le NYSE .PG.N :

** Sos Ltd SOS.N , en hausse de 25,4%

** Agi Inc AGBK.N , en hausse de 17,4%

** AEVEX Corp AVEX.N , en hausse de 16,7%

Les trois titres de la NYSE .PL.N ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** ADI Global Distribution Inc. ADIG.N , en baisse de 45,5%

** Paysafe Ltd PSFE.N , en baisse de 37,0%

** Glass House Brands Inc GLAS.N , en baisse de 36,4%

Les trois titres du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** GreenPower Motor Company Inc GP.OQ , en hausse de 170,0%

** Children's Place Inc PLCE.OQ , en hausse de 133,4%

** Ainos Inc AIMD.OQ , en hausse de 120,6%

Les trois plus fortes baisses en pourcentage sur le Nasdaq .PL.O :

** Cardinal Infrastructure Group Inc. CDNL.OQ , en baisse de 62,1%

** SMX (Security Matters) PLC SMX.OQ , en baisse de 54,7%

** SeaStar Medical Holding Corp ICU.OQ , en baisse de 43,7%

** STMicroelectronics NV STM.N :

** ASML Holding NV ASML.O : BUZZ - Les valeurs européennes du secteur des semi-conducteurs reculent alors que le conseil d'administration de Nvidia s'interroge sur l'avenir de Huang nL5N46T0ON

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - Le directeur général Jensen Huang démissionne, le cours de l'action s'effondre nL3N46T1F2

** Eli Lilly and Co LLY.N : BUZZ - Le titre progresse après avoir obtenu la première autorisation en Chine pour un médicament amaigrissant nL6N46T0PD

** Nebius Group NV NBIS.O : BUZZ - Le titre recule, les prévisions de chiffre d'affaires étant inférieures aux estimations nL6N46T0X9

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or fléchissent face à un dollar américain plus fort nL3N46T10O

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

** Applied Materials Inc AMAT.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Western Digital Corp WDC.O : BUZZ - Les valeurs américaines liées à l'IA s'effondrent après la démission du directeur général de Nvidia, Huang nL6N46T10E

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

** Nebius Group NV NBIS.O :

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O : BUZZ - Les investisseurs particuliers de Fidelity profitent de la baisse pour acheter après la démission du directeur général de Nvidia nL6N46T19X

** AEVEX Corp AVEX.N : BUZZ - Le titre s'envole grâce à des prévisions plus optimistes pour l'exercice 2026 et à un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes nL6N46T0TG

** PepGen Inc PEPG.O : BUZZ - Le titre grimpe après une levée de fonds de 125 millions de dollars pour un médicament contre les maladies musculaires nL6N46T0UX

** QXO Inc QXO.N : BUZZ - Nomme Dev Ahuja, ancien de Novelis, au poste de directeur financier; le cours de l'action recule nL3N46T12X

** CareTrust REIT Inc CTRE.N : BUZZ - Le titre recule après une émission d'actions de 637,5 millions de dollars nL6N46T0VH

** Corteva Inc CTVA.N : BUZZ - Chute après la révision à la baisse des prévisions de bénéfice annuel en raison des difficultés rencontrées au Brésil nL6N46T0SW

** Bit Digital Inc BTBT.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** Mara Holdings Inc MARA.O :

** ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.N : BUZZ - Les actions liées aux cryptomonnaies reculent alors que MSCI s'apprête à retirer Strategy de ses indices nL6N46T153

** Strategy Inc MSTR.O : BUZZ - Chute alors que l'exclusion par MSCI menace de provoquer des sorties de capitaux passifs se chiffrant en milliards nL6N46T0SH

** Cellebrite DI Ltd CLBT.O : BUZZ - Hausse après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre nL3N46T160

** Guardant Health Inc GH.O : BUZZ - En hausse après la vente d'obligations convertibles pour 500 millions de dollars nL6N46T0XI

** Intuitive Machines Inc LUNR.O : BUZZ - Bondit alors que ses prévisions annuelles dépassent les estimations et que son chiffre d'affaires du troisième trimestre est supérieur aux attentes nL3N46T184

** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O : BUZZ - Chute après le lancement d'une offre publique de 2 milliards de dollars nL6N46T0Y4

** Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : BUZZ - Chute après le retrait de ses prévisions annuelles nL6N46T0VE

** ExxonMobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** ConocoPhillips COP.N :

** Diamondback Energy Inc FANG.O : BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines progressent après que les déclarations de Trump ont semé le doute sur l'accord avec l'Iran nL3N46T195

** Southern Company SO.N : BUZZ - Légère baisse après l'annonce d'une obligation convertible obligatoire de 1,75 milliard de dollars nL6N46T127

** Ingram Micro Holding Corp INGM.N : BUZZ - Bondit avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap nL6N46T15N

** Hancock Whitney Corp HWC.O : BUZZ - Le titre recule après l'annonce d'une transaction de 3,2 milliards de dollars avec Trustmark nL3N46T1EA

** Tetra Tech Inc TTEK.O : BUZZ - En hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires optimistes nL6N46T0YH

** Octave Specialty Group Inc OCTV.O : BUZZ - Recul après des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice légèrement en deçà des estimations nL6N46T144

** Cisco Systems Inc CSCO.O : BUZZ - En hausse avant la publication des résultats, l'accent est mis sur le développement de l'IA nL6N46T17A

** Paysafe Ltd PSFE.N : BUZZ - Chute après la révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires et d'Ebitda ajusté pour 2026 nL3N46T1R4

** Global Payments Inc GPN.N : BUZZ - Recule après l'abandon du projet de rachat par CD&R et GTCR nL6N46T18W

** EPR Properties EPR.N : BUZZ - En hausse après la vente de 500 millions de dollars de dette convertible nL6N46T19W

** Investcorp Credit Management BDC Inc ICMB.O : BUZZ - Le titre s'envole après l'accord de rachat conclu avec BCP Investment nL6N44H12H

** Super Micro Computer Inc SMCI.O : BUZZ - En baisse après l'annonce d'enquêtes du ministère américain de la Justice nL6N46T19F

** Mid Penn Bancorp Inc MPB.O : BUZZ - Raymond James relève la recommandation sur Mid Penn Bancorp à "achat fort" nL3N46T1TN

Indice RIC Nom de l'indice Variation en % .SPX S&P 500 0,1 .SPLRCT S&P 500 Technologies de l'information -0,21 .SPLRCU Services publics S&P 500 0,42 .SPLRCD S&P 500: Consommation discrétionnaire 0,24 .SPLRCM S&P 500 - Matériaux -0,61 .SPLRCI S&P 500 – Industrie -0,21 .SPLRCL S&P 500 Services de communication (Secteur) 1,13 .SPSY Secteur financier du S&P 500 -0,13 .SPLRCR S&P 500 Immobilier 0,01 .SPXHC Secteur de la santé du S&P 500 0,04 .SPLRCS S&P 500 Biens de consommation courante 0,23 .SPNY S&P 500 Énergie 2,06

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