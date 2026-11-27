Les principaux indices de Wall Street ont progressé vendredi et s'apprêtaient à afficher des gains hebdomadaires, les investisseurs ayant repris le chemin des marchés après les vacances de Thanksgiving et s'étant rués sur les titres liés à l'IA, qui avaient été durement touchés. .N

À 10 h 30 (heure de la côte Est), le Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 0,75 % à 50 560,60. Le S&P 500 .SPX progressait de 0,86 % à 7 244,71, et le Nasdaq Composite .IXIC s'appréciait de 1,12 % à 23 849,68.

Les trois valeurs de l'indice S&P 500 .PG.INX ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** SanDisk Corporation SNDK.OQ , en hausse de 11,5 %

** Coherent Corp. COHR.N , en hausse de 10,9 %

** International Paper Co IP.N , en hausse de 6,6 %

Les trois titres du S&P 500 .PL.INX ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage:

** Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.OQ , en baisse de 7,3 %

** Dollar Tree Inc DLTR.OQ , en baisse de 3,2 %

** Insulet Corporation PODD.OQ , en baisse de 2,5 %

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage à la Bourse de New York (NYSE) .PG.N :

** Companhia Siderúrgica Nacional SA SID.N , en hausse de 19,7 %

** Banco Bradesco S.A. BBD.N , en hausse de 18,3 %

** Banco Bradesco S.A. BBDO.N , en hausse de 17,4 %

Les trois titres ayant enregistré les plus fortes baisses en pourcentage sur le NYSE .PL.N :

** LiveWire Group, Inc. LVWR.N , en baisse de 24,6 %

** Glass House Brands Inc GLAS.N , en baisse de 9,7 %

** Sequans Communications SA SQNS.N , en baisse de 7,4 %

Les trois valeurs du Nasdaq .PG.O ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage:

** Digital Currency X Technology Inc DCX.OQ , en hausse de 169,3 %

** PomDoctor Ltd POM.OQ , en hausse de 87,6 %

** Mobile-health Network Solutions MNDR.OQ , en hausse de 79,6 %

Les trois plus fortes baisses en pourcentage du Nasdaq .PL.O :

** Dare Bioscience Inc DARE.OQ , en baisse de 33,1 %

** Loop Industries Inc LOOP.OQ , en baisse de 25,8 %

** GCL Global Holdings Ltd GCL.OQ , en baisse de 25,3 %

** Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : BUZZ - Recul après la prolongation par la FDA de l'examen d'un médicament contre les maladies rénales nL3N4780XG

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Intel Corp INTC.O :

** Marvell Technologies Inc MRVL.O :

** Broadcom Inc AVGO.O : BUZZ - Les fabricants américains de puces remontent après un fort recul en début de semaine nL6N4780GK

** Alvotech SA ALVO.O : BUZZ - Le titre recule après qu'un tribunal a bloqué la commercialisation de son générique aux États-Unis nL3N4780Q1

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** Iren Ltd IREN.O :

** Roundhill Neocloud ETF NCLD.O :

** Dell Technologies Inc DELL.N : BUZZ - Les valeurs liées à l'IA remontent après la forte correction de début de semaine nL6N4780HF

** ECARX Holdings Inc ECX.O : BUZZ - Tente un retour en force avec un plan de rachat d'actions de 20 millions de dollars nL3N4780RU

** Sound Point Meridian Capital Inc SPMC.N : BUZZ - Abaisse la note de Sound Point à "conserver" en raison de sa valorisation nL6N4780JI

** Altria Group Inc MO.N : BUZZ - Recul après avoir étudié l'offre publique d'achat en numéraire d'Imperial et un éventuel démantèlement nL3N4780TE

** Kinetik Holdings Inc KNTK.N : BUZZ - Le titre progresse après la publication d'un article indiquant que la société serait en pourparlers avec Targa en vue d'une acquisition nL3N4780Q2

** Qfin Holdings Inc QFIN.O : BUZZ - Citi relève la note de la fintech Qfin à "neutre" en raison de sa valorisation nL3N4740SR

** Banco Bradesco SA BBDO.N :

** Nu Holdings Ltd NU.N :

** StoneCo Ltd STNE.O :

** PagSeguro Digital Ltd PAGS.N : BUZZ - Les valeurs financières brésiliennes rebondissent après que le président de Bradesco a accepté de devenir ministre des Finances nL6N4780NF

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent suite à une pause dans la remontée du dollar américain nL3N4780WJ

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - Les gains s'amenuisent après la publication d'un rapport indiquant que ses puces interdites ont atteint un centre de données à Shanghai nL6N4780O8

** Ero Copper Corp ERO.N : BUZZ - Le titre recule après la suspension des activités d'une mine brésilienne nL3N4780YA

Indice RIC Nom de l'indice Variation en % .SPX S&P 500 0,86 .SPLRCT S&P 500 Technologies de l'information 0,79 .SPLRCU Services publics S&P 500 0,02 .SPLRCD S&P 500: Consommation discrétionnaire 1,99 .SPLRCM S&P 500: Matériaux 1,32 .SPLRCI S&P 500 – Industrie 1,05 .SPLRCL S&P 500 Services de communication (Secteur) 0,75 .SPSY Secteur financier du S&P 500 1,08 .SPLRCR S&P 500 Immobilier 0,35 .SPXHC Secteur de la santé du S&P 500 -0,07 .SPLRCS S&P 500 Biens de consommation courante 0,28 .SPNY S&P 500 Énergie 1,94

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