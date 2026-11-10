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Marchés US : les contrats à terme sur l'indice S&P 500 chutent fortement après la publication des chiffres de l'inflation d'octobre
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 14:36

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Les contrats à terme liés à l'indice S&P 500 ont fortement chuté mardi après la publication d'un chiffre de l'inflation plus élevé que prévu, qui a renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt à un niveau élevé plus longtemps.

Un rapport du ministère du Travail a révélé que l'indice des prix à la consommation (IPC) avait progressé de 0,4 % en glissement mensuel, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3 %.

Hors composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC sous-jacent a progressé de 0,3 % en octobre, dépassant les prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,2 %.

À 8 h 32 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 46 points, soit 0,09 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 26,25 points, soit 0,35 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 256,5 points, soit 0,92 %.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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