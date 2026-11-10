Marchés US : les contrats à terme sur l'indice S&P 500 chutent fortement après la publication des chiffres de l'inflation d'octobre

Les contrats à terme liés à l'indice S&P 500 ont fortement chuté mardi après la publication d'un chiffre de l'inflation plus élevé que prévu, qui a renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt à un niveau élevé plus longtemps.

Un rapport du ministère du Travail a révélé que l'indice des prix à la consommation (IPC) avait progressé de 0,4 % en glissement mensuel, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3 %.

Hors composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC sous-jacent a progressé de 0,3 % en octobre, dépassant les prévisions qui tablaient sur une hausse de 0,2 %.

À 8 h 32 (heure de l'Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 46 points, soit 0,09 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 26,25 points, soit 0,35 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 256,5 points, soit 0,92 %.

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