Le Nasdaq s'apprêtait à ouvrir en baisse vendredi, les actions d'Anthropic ayant reculé après des débuts en fanfare, sapant ainsi les espoirs que cette introduction en bourse stabiliserait un secteur de l'IA déjà ébranlé par des inquiétudes liées aux valorisations, tandis que les signaux “hawkish” émis cette semaine par les responsables de la Réserve fédérale ont également pesé sur le moral des investisseurs. .N

** ASML Holding NV ASML.O :

** STMicroelectronics NV STM.N : BUZZ - Les valeurs européennes exposées à l'IA reculent, l'entrée en bourse d'Anthropic n'ayant pas réussi à relancer le secteur de l'IA nL5N4710FA

** Newmont Corp NEM.N :

** Royal Gold Inc RGLD.O :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les sociétés minières aurifères reculent alors que les cours de l'or baissent en raison des perspectives “hawkish” de la Fed nL3N4710PG

** Intuit Inc INTU.O : BUZZ - En baisse après que la société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et accepté de céder une division nL6N4710M9

** Anthropic PBC ANT.O :

** Amazon.com Inc AMZN.O :

** Microsoft Corp MSFT.O :

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - En baisse après des débuts fracassants, alors que les inquiétudes liées à l'IA persistent nL3N4710WA

BUZZ - Les hyperscalers reculent alors qu'Anthropic ne parvient pas à raviver l'optimisme autour de l'IA nL6N4710O6

** The Gap Inc GAP.N : BUZZ - Le titre progresse grâce à la bonne performance d'Old Navy, qui a permis de dépasser les estimations de bénéfices trimestriels nL6N4710NM

** Citigroup Inc C.N : BUZZ - Une erreur au sein de la division européenne de trading n'est pas significative d'un point de vue réglementaire, selon Wells Fargo nL6N43P15U

** Berkshire Hathaway Inc BRKa.N : BUZZ - Argus abaisse la recommandation sur Berkshire Hathaway à “conserver” en raison de sa valorisation nL6N4590ZM

** Yesway Inc YSWY.O : BUZZ - Le titre se stabilise après la cession d'une participation de 95 millions de dollars par un investisseur en capital-investissement nL6N4710RF

** PayPal Holdings Inc PYPL.O : BUZZ - Claire Bramley nommée directrice financière, le cours de l'action recule nL3N47110U

** Revolution Medicines Inc RVMD.O : BUZZ - Le titre progresse après la publication de nouvelles données d'essai sur le cancer du pancréas montrant un bénéfice durable nL6N4710RY

** Belite Bio Inc BLTE.O : BUZZ - Le titre recule alors que la FDA prolonge l'examen d'un médicament contre une maladie oculaire nL3N471114

** Broadcom Inc AVGO.O :

** Sandisk Corp SNDK.O :

** Western Digital Corp WDC.O :

** CoreWeave Inc CRWV.O : BUZZ - Les valeurs américaines de l'IA reculent alors que l'entrée en bourse historique d'Anthropic ne parvient pas à dynamiser l'ensemble du secteur nL6N4710MS

** Ross Stores Inc ROST.O : BUZZ - Le titre recule après avoir confirmé ses prévisions pour le trimestre des fêtes, laissant entrevoir un ralentissement de la croissance nL6N4710QS

** Nvidia Corp NVDA.O : BUZZ - Se dirige vers sa plus longue série de baisses hebdomadaires depuis 2008 nL6N4710PB

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

** CrowdStrike Inc CRWD.O :

** Cloudflare Inc NET.N :

** MongoDB Inc MDB.O : BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des logiciels reculent dans le sillage d'une vague de ventes généralisée dans le secteur technologique après l'entrée en bourse d'Anthropic nL6N4710R3

** Bill Holdings Inc BILL.N : BUZZ - En passe d'être rachetée pour 6 milliards de dollars par un groupe mené par TPG; le titre recule nL6N4710T0

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